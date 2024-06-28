TFF, 6 kulübe daha lisans verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF, 6 kulübe daha lisans verdi
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28 Haziran 2024 22:38
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 6 kulübü daha ulusal lisansa uygun buldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü, Çorum FK, Altınordu, Ankara Demirspor, Karaman FK ve Iğdır FK'ye de ulusal lisans verildi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu daha önce yapılan değerlendirmeler sonucunda Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kasımpaşa, Alanyaspor, Yılport Samsunspor, Göztepe, İstanbulspor, Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'na UEFA lisansı vermişti.

Kurul ayrıca Bodrum FK, Manisa FK, Adanaspor ve Bandırmaspor'un ulusal lisans almasını uygun bulmuştu.

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