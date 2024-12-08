TFF 3. Lig'de zirve mücadelesi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Muğlaspor, pazartesi günü 14. haftanın kapanış maçında zirve yarışındaki rakibi Silivrispor ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; TFF
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TFF 3. Lig'de zirve mücadelesi
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08 Aralık 2024 13:02
TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışı kızışıyor; Muğlaspor, 14. haftanın kapanış maçında lider Silivrispor'u ağırlıyor. pazartesi günü saat 14.00'te Muğla Atatürk Stadı'nda başlayacak mücadelede zirve koltuğu el değiştirebilir.

Muğla Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Volkan Okur yönetecek. Grupta 24'er puanı bulunan iki takımdan Silivrispor haftaya liderlik koltuğunda, Muğlaspor ise 2'nci sırada girdi. Son 2 deplasman maçını kaybetmesine rağmen evinde çıktığı 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlı takım, İstanbul temsilcisini de dize getirerek yeniden liderliği devralmayı hedefliyor.
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