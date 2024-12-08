TFF 3. Lig'de zirve mücadelesi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışı kızışıyor; Muğlaspor, 14. haftanın kapanış maçında lider Silivrispor'u ağırlıyor. pazartesi günü saat 14.00'te Muğla Atatürk Stadı'nda başlayacak mücadelede zirve koltuğu el değiştirebilir.



Muğla Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Volkan Okur yönetecek. Grupta 24'er puanı bulunan iki takımdan Silivrispor haftaya liderlik koltuğunda, Muğlaspor ise 2'nci sırada girdi. Son 2 deplasman maçını kaybetmesine rağmen evinde çıktığı 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlı takım, İstanbul temsilcisini de dize getirerek yeniden liderliği devralmayı hedefliyor.