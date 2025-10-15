TFF 3. Lig'de deniz manzaralı tribünde maç keyfi

TFF 3. Lig takımlarından Ayvalıkgücü Belediyespor'un maçlarını oynadığı Hüsnü Uğural Stadı, ağaçlarla çevrili tribünleri ve eşsiz deniz manzarasıyla futbolseverlere görsel bir şölen sunuyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'un iç saha maçlarını oynadığı Hüsnü Uğural Stadı, sadece futbol değil, aynı zamanda doğayla iç içe bir atmosfer sunuyor. Tribünlerinde yer alan ağaçlar sayesinde gölgede maç izleme imkanı bulan taraftarlar, Ayvalık'ın doğal güzellikleriyle bütünleşen bir futbol keyfi yaşıyor.

Stadın denize bakan konumu sayesinde taraftarlar, maçları izlerken Ayvalık Körfezi, Cunda Adası ve maviliklerle çevrili eşsiz bir manzarayı da seyretme fırsatı buluyor. Doğayla sporu buluşturan bu özel atmosfer, Hüsnü Uğural Stadı'nı Türkiye'deki en kendine has futbol alanlarından biri haline getiriyor.

Ayvalık'a özgü sakin ve huzurlu havayı yansıtan bu stadyum, hem futbolseverlerin hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.