TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı

TFF 3. Lig'in 26. haftası oynanan maçlarla tamamlandı. 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954, TFF 2. Lig'e çıkmayı garantiledi. 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954, TFF 2. Lig'e çıkmayı garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı
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03 Nisan 2024 19:00
Son güncelleme 03 Nisan 2024 19:01
TFF 3. Lig'de 26. hafta maçları yapıldı.

Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Ayvalıkgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 4-3

Mardin 1969-Aliağa Futbol: 2-3

Tarsus İdman Yurdu-Kırıkkalegücü Futbol: 0-5

Malatya Arguvanspor-Kepezspor: 2-4

Artvin Hopaspor-Edirnespor: 1-0

Küçükçekmece Sinopspor-İnegöl Kafkasspor: 0-1

52 Orduspor-Karabük İdmanyurdu: 4-1

2. Grup

Amasyaspor FK-Pazarspor: 2-0

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Turgutluspor: 4-2

Sapanca Gençlikspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-0

Hacettepe 1945-Ergene Velimeşespor: 2-0

Kemerkent Bulvarspor-Silifke Belediyespor: 2-0

Efeler 09-3Gen Holding Elazığspor: 1-1

Kelkit Hürriyetspor-Karşıyaka: 0-2

3. Grup

Bornova 1877-Onvo Ağrı 1970: 3-1

Fatsa Belediyespor-Akhisarspor: 3-0

Sivas Dört Eylül Futbol-Belediye Kütahyaspor: 1-3

Osmaniyespor FK-Silivrispor: 0-2

Karaköprü Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1

Merkür Jet Erbaaspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-1

Büyükçekmece Tepecikspor-Kuşadasıspor: 1-3

4. Grup

Muş 1984 Muşspor-Armoni Alanya Kestelspor: 3-3

23 Elazığ FK-Orduspor 1967: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-0

İdaş Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 0-0

Bursa Yıldırımspor-Güneş Holding Çankayaspor: 0-1

Balıkesirspor-Sebat Gençlikspor: 4-1

Bergama Sportif Faaliyetler-Bitexen Adana 1954: 1-3

KÜME DÜŞEN TAKIMLAR

1. Grup'ta Aliağa Futbol, deplasmanda Mardin 1969'u 3-2 yenerek zirvedeki yerini korudu. Grupta Malatya Arguvanspor ve Tarsus İdman Yurdu'nun bitime 4 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, Sapanca Gençlikspor deplasmanında 0-0 berabere kalmasına rağmen liderliğini devam ettirdi.

3. Grup'ta Karatay Termal 1922 Konyaspor'u ağırladığı maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Karaköprü Belediyespor, liderliğini sürdürdü.

4. Grup'ta Bitexen Adana 1954, deplasmanda Bergama Sportif Faaliyetler'i 3-1 yenerek en yakın takipçisi Sebat Gençlikspor ile arasındaki farkı 13'e çıkardı ve bitime 4 hafta kala TFF 2. Lig'e çıkmayı garantiledi.

PUAN DURUMU

TFF 3. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.ALİAĞA FUTBOL 25 18 7 0 53 14 39 61
2.KEPEZSPOR 24 19 4 1 51 13 38 61
3.52 ORDUSPOR 25 13 5 7 34 23 11 44
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 24 12 6 6 32 22 10 42
5.İNEGÖL KAFKASSPOR 24 10 8 6 25 23 2 38
6.EDİRNESPOR 24 11 4 9 37 23 14 37
7.ARTVİN HOPASPOR 24 9 7 8 31 22 9 34
8.MARDİN 1969 24 10 4 10 33 29 4 34
9.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 25 9 6 10 33 26 7 33
10.KARABÜK İDMANYURDU 24 9 4 11 22 35 -13 31
11.KIRIKKALEGÜCÜ 24 7 5 12 23 29 -6 26
12.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 24 8 2 14 24 37 -13 26
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER. 25 4 9 12 21 41 -20 21
14.MALATYA ARGUVANSPOR 24 2 4 18 11 44 -33 10
15.TARSUS İDMAN YURDU 24 2 3 19 16 65 -49 9
2. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 24 14 8 2 38 13 25 50
2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 24 12 10 2 31 18 13 46
3.TURGUTLUSPOR 25 14 4 7 39 29 10 46
4.KARŞIYAKA 24 14 3 7 44 30 14 45
5.EFELER 09 25 12 7 6 39 31 8 43
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 24 9 4 11 27 30 -3 31
7.KEMERKENT BULVARSPOR 24 7 9 8 20 20 0 30
8.KELKİT HÜRRİYETSPOR 25 8 6 11 24 29 -5 30
9.PAZARSPOR 25 8 5 12 25 28 -3 29
10.SİLİFKE BELEDİYESPOR 24 8 4 12 26 34 -8 28
11.AMASYASPOR FK 24 7 6 11 20 28 -8 27
12.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 24 8 3 13 22 36 -14 27
13.ERGENE VELİMEŞESPOR 24 7 5 12 24 33 -9 26
14.HACETTEPE 1945 24 7 4 13 22 28 -6 25
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 24 6 4 14 27 41 -14 22
3. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 25 16 7 2 48 22 26 55
2.MERKÜR JET ERBAASPOR 24 13 9 2 45 16 29 48
3.BORNOVA 1877 24 13 4 7 42 28 14 43
4.KUŞADASISPOR 25 11 9 5 35 26 9 42
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 24 10 9 5 38 23 15 39
6.SİLİVRİSPOR 24 10 9 5 30 21 9 39
7.FATSA BELEDİYESPOR 24 9 9 6 23 21 2 36
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 24 9 7 8 24 25 -1 34
9.ONVO AĞRI 1970 24 8 8 8 30 30 0 32
10.OSMANİYESPOR FK 25 8 5 12 26 27 -1 29
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 24 5 6 13 19 27 -8 21
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 25 4 7 14 15 32 -17 19
13.AKHİSARSPOR 24 5 4 15 20 54 -34 19
14.BAYBURT ÖZEL İDARE 24 3 9 12 13 36 -23 18
15.SİVAS DÖRT EYLÜL 24 5 4 15 20 40 -20 16
Not: Sivas Dört Eylül 3 puan silme cezası almıştır.

4. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 24 18 2 4 52 21 31 56
2.SEBAT GENÇLİKSPOR 24 13 4 7 39 26 13 43
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 25 10 9 6 39 30 9 39
4.MUŞ 1984 MUŞSPOR 24 10 9 5 35 27 8 39
5.BURSA YILDIRIMSPOR 24 10 8 6 36 29 7 38
6.ORDUSPOR 1967 25 10 7 8 45 29 16 37
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 24 9 8 7 26 25 1 35
8.BALIKESİRSPOR 25 7 11 7 25 27 -2 32
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 25 7 7 11 32 36 -4 28
10.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 24 6 8 10 18 25 -7 26
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 24 7 5 12 17 27 -10 26
12.İDAŞ ÇATALCASPOR 24 5 10 9 24 30 -6 25
13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA 24 5 10 9 21 34 -13 25
14.23 ELAZIĞ FK 24 6 5 13 22 41 -19 23
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 24 5 5 14 24 48 -24 20
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