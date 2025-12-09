09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

TFF, 27 futbolcuyu bahis nedeniyle PFDK'ye sevk etti!

TFF Hukuk Müşavirliği, 27 futbolcuyu "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk etti.

calendar 09 Aralık 2025 13:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TFF, 27 futbolcuyu bahis nedeniyle PFDK'ye sevk etti!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 27 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre 10 Kasım'da PFDK'ye sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan 27'sinin PFDK'ye sevk edilmesine karar verildi.

Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazının cevabının beklendiği ve gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk sürecinin tamamlanacağı aktarıldı.



TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ye sevk ettiği 27 oyuncu şöyle:

Abdulcebrail Akbulut (Düzce Cam Düzcespor), Ahmed Kağan Gürbüz (Amasyaspor FK), Arif Rışvanoğlu (Yalova FK 77), Berat Badak (Bursa Yıldırımspor), Berke Çelik (MDGRUP Osmaniyespor), Bilal Güven (Niğde Belediyespor), Buğra Çiçek (Bucaspor 1928), Burak Tolunay Sekin (Menemen FK), Cengiz Alp Köseer (ikas Eyüpspor), Emin Kaan Arslan (Bulvarspor), Emin Yakup Oktay (Oktaş Uşakspor), Emirhan Sefa Öz (Etimesgutspor), Emre Nizam (Giresunspor), Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK), Hüseyin Emir İkiz (Ağrı 1970), Kaan Mert Vardar (Galata SK), Kerem Yorulmaz (Küçükçekmece Sinopspor), Mehmet Mustafa Çolak (Edirnespor), Ömer Faruk Çalışkan (İzmir Çoruhlu FK), Ramazan Karakurt (Ağrı 1970), Taha Batuhan Yayıkcı (Bursaspor), Tarık Yusuf Karakaya (Bursa Yıldırımspor), Tuğra Aygün Ergün (Bandırmaspor), Ulaş Oktay Yıldız (Beykoz Anadoluspor), Yasin Başaytaç (GMG Kastamonuspor), Yusuf Sertkaya (Sipay Bodrum FK), Yusuf Tursun (Sultan Su İnegölspor)



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
