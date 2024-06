TFF, 2023-24 sezonunu tescil etti

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-24 sezonunda Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Türkiye Kupası'nın tescil edildiğini açıkladı.



TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;



"2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,



Buna göre;



2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline,



Trendyol Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün Süper Lig Şampiyonu, Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,



Trendyol Süper Lig'de puan cetvelinde son 4 sırada yer alan MKE Ankaragücü, Vavacars Fatih Karagümrük, Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş. ve İstanbulspor A.Ş. takımlarının Trendyol 1.Lig'e düşürülmelerine,



Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde ilk 2 sırada yer alan Eyüpspor ile Göztepe A.Ş ve Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Bodrum FK takımlarının Trendyol Süper Lig'e yükseltilmelerine,



Trendyol 1. Lig müsabakaları sonucunda puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Tuzlaspor A.Ş., Altay ve Bitexen Giresunspor takımlarının TFF 2. Lig'e düşürülmelerine,



TFF 2. Lig Beyaz Grupta 1. sırada yer alan Esenler Erokspor ve TFF 2. Lig Kırmızı Grupta 1. sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler takımları ile Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü A.Ş. takımlarının Trendyol 1. Lig'e yükseltilmelerine,



TFF 2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Zonguldak Kömürspor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Bursaspor ve Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. takımları ile Kırmızı Grup'ta puan cetvelinde son 4 sırada yer alan Etimesgut Belediyespor, Düzce Cam Düzcespor, Denizlispor ve Uşak Spor A.Ş. takımlarının TFF 3.Lig'e düşürülmelerine,



TFF 3. Lig 1. Grupta 1. sırada yer alan Kepez Spor Futbol A.Ş., TFF 3. Lig 2. Grupta 1. sırada yer alan TPAO Batman Petrol Spor A.Ş., TFF 3. Lig 3. Grupta 1. sırada yer alan Karaköprü Belediye Spor, TFF 3.Lig 4. Grupta 1. sırada yer alan Bitexen Adana 1954 FK ile grup içi Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Çimentaş Elazığspor ve Merkür Jet Erbaaspor takımlarının TFF 2. Lig'e yükseltilmelerine,



TFF 3. Lig müsabakaları sonucu 1. Grupta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş., Malatya Arguvan Spor Kulübü, Tarsus İdman Yurdu, 2. Grupta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Hacettepe 1945 Spor Kulübü, Eynesil Belediye Spor, Sapanca Gençlikspor, 3. Grupta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Darıca Gençlerbirliği A.Ş., Akhisarspor, Sivas Dört Eylül Futbol A.Ş., 4. Grupta puan cetvelinde son 3 sırada yer alan Siirt İl Özel İdaresi Spor, Çatalcaspor, Sultanbeyli Belediye Spor, takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine,



Bölgesel Amatör Lig'de, gruplarında 1. sırada yer alan Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri A.Ş. (1. Grup - İstanbul), Çorlu Spor 1947 (2. Grup - Tekirdağ), Nilüfer Belediye Futbol Kulübü (3. Grup - Bursa), Tire 2021 Futbol Kulübü (4. Grup - İzmir), Muğlaspor Kulübü (5. Grup - Muğla), 1926 Polatlı Belediye Spor (6. Grup - Ankara), Niğde Belediyesi Spor (7. Grup - Niğde), Viranşehir Belediye Spor (8. Grup - Şanlıurfa), Mazıdağı Fosfat Spor (9. Grup - Mardin), Smart Holding A.Ş. Çayeli Spor (10. Grup - Rize), Yozgat Belediyesi Bozok Spor (11. Grup - Yozgat), T.Metal 1963 Spor (12. Grup - Kırıkkale) takımlarının TFF 3.Lig'e yükseltilmelerine,



TFF Yönetim Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve 5 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca; 2023-2024 Sezonunda hakları dondurulan Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 2024-2025 futbol sezonunda Trendyol 1. Lig'de, Kahramanmaraş Spor A.Ş. ve Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulüpleri'nin 2024-2025 futbol sezonunda TFF 3. Lig'de yer almalarına



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 03.06.2024 tarih ve 46 sayılı toplantısında karar verilmiştir."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU