TFF 2. Lig play-off 3. turunda maç programı belli oldu

TFF 2.lig play off turu maçları devam ediyor. Play-off 3. tur müsabakaları 7 ve 11 Haziran'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TFF 2. Lig play-off 3. turunda maç programı belli oldu
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04 Haziran 2023 00:07
TFF 2. Lig play-off 3. turunda oynanacak maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre play-off 3. tur müsabakaları 7 ve 11 Haziran'da oynanacak. Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final müsabakası ise 15 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Play-off finaline çıkacak takımların belirleneceği 3. turun maç programı şöyle:

Kırmızı Grup:

7 Haziran Çarşamba:

17.00 İskenderunspor-Bucaspor 1928 (Pendik)

11 Haziran Pazar:

20.00 Bucaspor 1928-İskenderunspor (Yeni Buca)

Beyaz Grup:

7 Haziran Çarşamba:

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor (Erzincan 13 Şubat)

11 Haziran Pazar:

20.00 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (11 Nisan)

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