TFF 2. Lig play-off 3. turunda maç programı belli oldu

TFF 2. Lig play-off 3. turunda oynanacak maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre play-off 3. tur müsabakaları 7 ve 11 Haziran'da oynanacak. Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final müsabakası ise 15 Haziran Perşembe günü yapılacak.
Play-off finaline çıkacak takımların belirleneceği 3. turun maç programı şöyle:
Kırmızı Grup:
7 Haziran Çarşamba:
17.00 İskenderunspor-Bucaspor 1928 (Pendik)
11 Haziran Pazar:
20.00 Bucaspor 1928-İskenderunspor (Yeni Buca)
Beyaz Grup:
7 Haziran Çarşamba:
20.00 Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor (Erzincan 13 Şubat)
11 Haziran Pazar:
20.00 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (11 Nisan)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre play-off 3. tur müsabakaları 7 ve 11 Haziran'da oynanacak. Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takımın belirleneceği final müsabakası ise 15 Haziran Perşembe günü yapılacak.
Play-off finaline çıkacak takımların belirleneceği 3. turun maç programı şöyle:
Kırmızı Grup:
7 Haziran Çarşamba:
17.00 İskenderunspor-Bucaspor 1928 (Pendik)
11 Haziran Pazar:
20.00 Bucaspor 1928-İskenderunspor (Yeni Buca)
Beyaz Grup:
7 Haziran Çarşamba:
20.00 Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor (Erzincan 13 Şubat)
11 Haziran Pazar:
20.00 Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (11 Nisan)
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