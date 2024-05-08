TFF 2. Lig play-off 1. tur mücadeleleri başlıyor

TFF 2. Lig play-off 1. tur mücadeleleri perşembe günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig play-off 1. tur mücadeleleri başlıyor
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08 Mayıs 2024 13:05
TFF 2. Lig'de play-off 1. tur maçları perşembe günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre oynanacak 4 karşılaşmanın programı şu şekilde:

9 Mayıs Perşembe: 

15.30 1461 Trabzon FK-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor (Iğdır Şehir)

20.00 Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat Şehir)

20.00 Bucaspor 1928-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Buca)

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