TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları belli oldu

TFF 2. Lig'de 28. hafta müsabakaları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları belli oldu
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25 Mart 2023 17:07
TFF 2. Lig'de 28. hafta, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarla sona erdi.

Gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Menemen FK-Isparta 32 Spor: 4-0

Düzce Cam Düzcespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1

Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor: 1-2

İnegölspor-Somaspor: 1-0

Bayburt Özel İdare-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-3

Tarsus İdman Yurdu-Bursaspor: 3-3

Ankaraspor-Hes İlaç Afyonspor: 2-2

Esenler Erokspor-Batman Petrolspor: 2-2

Amed Sportif Faaliyetler-Çorum FK: 0-2

Kırmızı Grup

1461 Trabzon-Ankara Demirspor: 2-1

Fethiyespor-Kocaelispor: 0-1

Pazarspor-Kırşehir FK: 0-4

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Serik Belediyespor: 1-4

AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Sarıyer: 1-1

Weecoins Kırklarelispor-Bucaspor 1928: 0-0

Bitexen Vanspor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0

Zonguldak Kömürspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

İki grupta da 28. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

  O G B M A Y AV P
1.ÇORUM FK 26 15 6 5 42 20 22 51
2.ŞANLIURFASPOR 26 14 8 4 50 16 34 50
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 27 13 8 6 39 22 17 47
4.ESENLER EROKSPOR 26 13 7 6 54 26 28 46
5.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 27 11 9 7 34 22 12 42
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 26 11 8 7 38 25 13 41
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 26 11 8 7 32 25 7 41
8.HES İLAÇ AFYONSPOR 26 10 9 7 34 31 3 39
9.ANKARASPOR 27 10 9 8 32 33 -1 39
10.SOMASPOR 27 11 7 9 36 24 12 37
11.ISPARTA 32 SPOR 27 9 9 9 27 30 -3 36
12.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 27 9 8 10 41 38 3 35
13.MENEMEN FK 26 11 5 10 35 32 3 35
14.BURSASPOR 26 8 6 12 29 38 -9 30
15.BATMAN PETROLSPOR 26 7 8 11 25 31 -6 29
16.İNEGÖLSPOR 26 8 5 13 26 41 -15 29
17.TARSUS İDMAN YURDU 27 3 12 12 22 67 -45 21
18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 27 3 6 18 13 49 -36 12
19.SİVAS BELEDİYESPOR 26 1 8 17 11 50 -39 11
Not: Somaspor, Menemen FK, Bayburt Özel İdare'nin üçer puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

  O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 28 18 7 3 56 25 31 61
2.BITEXEN VANSPOR FK 28 17 7 4 40 18 22 58
3.1461 TRABZON FK 28 16 7 5 39 18 21 55
4.BUCASPOR 1928 28 15 9 4 41 17 24 54
5.ANKARA DEMİRSPOR 28 15 7 6 47 22 25 52
6.İSKENDERUNSPOR 27 15 7 5 38 22 16 52
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 28 13 9 6 37 25 12 48
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 28 13 5 10 32 30 2 44
9.SERİK BELEDİYESPOR 28 11 9 8 40 31 9 39
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 28 8 11 9 24 23 1 35
11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 28 7 12 9 29 30 -1 33
12.FETHİYESPOR 28 9 6 13 29 38 -9 33
13.SARIYER 28 7 11 10 30 38 -8 32
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 28 7 10 11 31 39 -8 31
15.GMG KASTAMONUSPOR 27 7 6 14 25 36 -11 27
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 26 5 8 13 22 37 -15 23
17.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR 28 5 6 17 23 48 -25 21
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 28 4 8 16 20 47 -27 17
19.DİYARBEKİRSPOR 26 2 9 15 18 46 -28 15
20.PAZARSPOR 28 1 10 17 17 48 -31 13
Not: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un üçer puanı silinmiştir.

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