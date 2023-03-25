TFF 2. Lig'de haftanın sonuçları belli oldu

TFF 2. Lig'de 28. hafta, Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarla sona erdi.
Gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Menemen FK-Isparta 32 Spor: 4-0
Düzce Cam Düzcespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor: 1-2
İnegölspor-Somaspor: 1-0
Bayburt Özel İdare-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-3
Tarsus İdman Yurdu-Bursaspor: 3-3
Ankaraspor-Hes İlaç Afyonspor: 2-2
Esenler Erokspor-Batman Petrolspor: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Çorum FK: 0-2
Kırmızı Grup
1461 Trabzon-Ankara Demirspor: 2-1
Fethiyespor-Kocaelispor: 0-1
Pazarspor-Kırşehir FK: 0-4
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Serik Belediyespor: 1-4
AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Sarıyer: 1-1
Weecoins Kırklarelispor-Bucaspor 1928: 0-0
Bitexen Vanspor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1
İki grupta da 28. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
Not: Somaspor, Menemen FK, Bayburt Özel İdare'nin üçer puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
Not: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un üçer puanı silinmiştir.
Gruplarda oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Menemen FK-Isparta 32 Spor: 4-0
Düzce Cam Düzcespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 0-1
Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor: 1-2
İnegölspor-Somaspor: 1-0
Bayburt Özel İdare-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-3
Tarsus İdman Yurdu-Bursaspor: 3-3
Ankaraspor-Hes İlaç Afyonspor: 2-2
Esenler Erokspor-Batman Petrolspor: 2-2
Amed Sportif Faaliyetler-Çorum FK: 0-2
Kırmızı Grup
1461 Trabzon-Ankara Demirspor: 2-1
Fethiyespor-Kocaelispor: 0-1
Pazarspor-Kırşehir FK: 0-4
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Serik Belediyespor: 1-4
AFC Kablo Kanalları Uşakspor-Sarıyer: 1-1
Weecoins Kırklarelispor-Bucaspor 1928: 0-0
Bitexen Vanspor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
Zonguldak Kömürspor-Etimesgut Belediyespor: 1-1
İki grupta da 28. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORUM FK
|26
|15
|6
|5
|42
|20
|22
|51
|2.ŞANLIURFASPOR
|26
|14
|8
|4
|50
|16
|34
|50
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|27
|13
|8
|6
|39
|22
|17
|47
|4.ESENLER EROKSPOR
|26
|13
|7
|6
|54
|26
|28
|46
|5.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|27
|11
|9
|7
|34
|22
|12
|42
|6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|26
|11
|8
|7
|38
|25
|13
|41
|7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|26
|11
|8
|7
|32
|25
|7
|41
|8.HES İLAÇ AFYONSPOR
|26
|10
|9
|7
|34
|31
|3
|39
|9.ANKARASPOR
|27
|10
|9
|8
|32
|33
|-1
|39
|10.SOMASPOR
|27
|11
|7
|9
|36
|24
|12
|37
|11.ISPARTA 32 SPOR
|27
|9
|9
|9
|27
|30
|-3
|36
|12.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|27
|9
|8
|10
|41
|38
|3
|35
|13.MENEMEN FK
|26
|11
|5
|10
|35
|32
|3
|35
|14.BURSASPOR
|26
|8
|6
|12
|29
|38
|-9
|30
|15.BATMAN PETROLSPOR
|26
|7
|8
|11
|25
|31
|-6
|29
|16.İNEGÖLSPOR
|26
|8
|5
|13
|26
|41
|-15
|29
|17.TARSUS İDMAN YURDU
|27
|3
|12
|12
|22
|67
|-45
|21
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|27
|3
|6
|18
|13
|49
|-36
|12
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|26
|1
|8
|17
|11
|50
|-39
|11
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|28
|18
|7
|3
|56
|25
|31
|61
|2.BITEXEN VANSPOR FK
|28
|17
|7
|4
|40
|18
|22
|58
|3.1461 TRABZON FK
|28
|16
|7
|5
|39
|18
|21
|55
|4.BUCASPOR 1928
|28
|15
|9
|4
|41
|17
|24
|54
|5.ANKARA DEMİRSPOR
|28
|15
|7
|6
|47
|22
|25
|52
|6.İSKENDERUNSPOR
|27
|15
|7
|5
|38
|22
|16
|52
|7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|28
|13
|9
|6
|37
|25
|12
|48
|8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|28
|13
|5
|10
|32
|30
|2
|44
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|28
|11
|9
|8
|40
|31
|9
|39
|10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|28
|8
|11
|9
|24
|23
|1
|35
|11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|28
|7
|12
|9
|29
|30
|-1
|33
|12.FETHİYESPOR
|28
|9
|6
|13
|29
|38
|-9
|33
|13.SARIYER
|28
|7
|11
|10
|30
|38
|-8
|32
|14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|28
|7
|10
|11
|31
|39
|-8
|31
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|27
|7
|6
|14
|25
|36
|-11
|27
|16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|26
|5
|8
|13
|22
|37
|-15
|23
|17.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR
|28
|5
|6
|17
|23
|48
|-25
|21
|18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|28
|4
|8
|16
|20
|47
|-27
|17
|19.DİYARBEKİRSPOR
|26
|2
|9
|15
|18
|46
|-28
|15
|20.PAZARSPOR
|28
|1
|10
|17
|17
|48
|-31
|13
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