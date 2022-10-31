TFF 2. Lig'de 12. hafta heyecanı tamamlandı

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.ŞANLIURFASPOR 12 6 5 1 19 9 10 23 2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 11 6 4 1 18 8 10 22 3.ESENLER EROKSPOR 12 6 2 4 21 13 8 20 4.MENEMEN FK 11 6 2 3 18 16 2 20 5.ANKARASPOR 12 5 5 2 15 13 2 20 6.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 11 5 4 2 11 8 3 19 7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 11 5 3 3 16 12 4 18 8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 11 5 3 3 14 12 2 18 9.ÇORUM FK 11 5 2 4 15 12 3 17 10.TARSUS İDMAN YURDU 12 3 8 1 13 11 2 17 11.HES İLAÇ AFYONSPOR 11 5 2 4 15 15 0 17 12.SOMASPOR 12 4 3 5 17 14 3 15 13.BATMAN PETROLSPOR 11 4 3 4 12 11 1 15 14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 12 3 4 5 17 19 -2 13 15.BURSASPOR 11 3 2 6 13 16 -3 11 16.İNEGÖLSPOR 11 3 1 7 14 17 -3 10 17.ISPARTA 32 11 2 4 5 5 11 -6 10 18.BAYBURT ÖZEL İDARE 12 1 2 9 5 21 -16 5 19.SİVAS BELEDİYESPOR 11 0 3 8 6 26 -20 3

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.İSKENDERUNSPOR 12 9 1 2 18 8 10 28 2.KOCAELİSPOR 12 8 3 1 24 12 12 27 3.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 12 7 5 0 15 4 11 26 4.BUCASPOR 1928 12 7 4 1 17 6 11 25 5.1461 TRABZON FK 12 5 5 2 12 7 5 20 6.SERİK BELEDİYESPOR 12 5 5 2 14 11 3 20 7.ANKARA DEMİRSPOR 12 5 4 3 14 6 8 19 8.BITEXEN VANSPOR 12 4 5 3 11 10 1 17 9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 12 4 5 3 11 11 0 17 10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 12 5 2 5 12 16 -4 17 11.FETHİYESPOR 12 4 3 5 17 19 -2 15 12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 12 3 5 4 16 12 4 14 13.KIRŞEHİR FUTBOL 12 2 6 4 12 14 -2 12 14.SARIYER 12 2 6 4 16 19 -3 12 15.ADIYAMAN FK 12 2 5 5 10 14 -4 11 16.GMG KASTAMONUSPOR 12 2 5 5 10 14 -4 11 17.UŞAKSPOR 12 2 3 7 7 19 -12 9 18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 12 2 2 8 7 18 -11 8 19.DİYARBEKİRSPOR 12 1 4 7 11 21 -10 7 20.PAZARSPOR 12 1 2 9 9 22 -13 5





TFF 2. Lig'de tamamlanan 12. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise İskenderunspor haftayı lider tamamladı.Beyaz Grup'ta haftaya 20 puanla lider giren Esenler Erokspor, 3. sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler'e sahasında 2-1 yenildi. Haftaya 20 puan ve averajla ikinci sırada giren Şanlıurfaspor ise deplasmanda Isparta 32'yi 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.Kırmızı Grup'ta ise haftaya averajla 2. sırada giren ve GMG Kastamonuspor'u 4-2 yenen İskenderunspor, 11. haftayı lider geçen Teco Karacabey Belediyespor'un Weecoins Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalmasıyla liderlik koltuğunu devraldı.Ligde Beyaz Grup'ta 7, Kırmızı Grup'ta 9 maç oynandı. Karşılaşmalarda oluşan sonuçlar şöyle:Bayburt Özel İdare-Batman Petrolspor: 1-1Düzce Cam Düzcespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-2Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2Anagold 24Erzincanspor-Bursaspor: 2-0Tarsus İdman Yurdu-Çorum FK: 1-1Menemen FK-Somaspor: 3-2Isparta 32-Şanlıurfaspor: 0-3Bitexen Vanspor FK-Ankara Demirspor: 1-0İskenderunspor-GMG Kastamonuspor: 4-2Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor: 2-2Adıyaman FK-Kırşehir Futbol: 1-1Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor: 0-2Pazarspor-Bucaspor 1928: 0-1Weecoins Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor: 1-1Fethiyespor-Sarıyer: 1-1Baynet İnşaat Balıkesirspor-Uşakspsor: 0-1Ligde tamamlanan 12. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:Beyaz Grup:Kırmızı Grup: