TFF 2. Lig'de 12. hafta heyecanı tamamlandı

TFF 2. Lig'de tamamlanan 12. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise İskenderunspor haftayı lider tamamladı.
Beyaz Grup'ta haftaya 20 puanla lider giren Esenler Erokspor, 3. sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler'e sahasında 2-1 yenildi. Haftaya 20 puan ve averajla ikinci sırada giren Şanlıurfaspor ise deplasmanda Isparta 32'yi 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grup'ta ise haftaya averajla 2. sırada giren ve GMG Kastamonuspor'u 4-2 yenen İskenderunspor, 11. haftayı lider geçen Teco Karacabey Belediyespor'un Weecoins Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalmasıyla liderlik koltuğunu devraldı.
Ligde Beyaz Grup'ta 7, Kırmızı Grup'ta 9 maç oynandı. Karşılaşmalarda oluşan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Bayburt Özel İdare-Batman Petrolspor: 1-1
Düzce Cam Düzcespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-2
Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Anagold 24Erzincanspor-Bursaspor: 2-0
Tarsus İdman Yurdu-Çorum FK: 1-1
Menemen FK-Somaspor: 3-2
Isparta 32-Şanlıurfaspor: 0-3
Kırmızı Grup:
Bitexen Vanspor FK-Ankara Demirspor: 1-0
İskenderunspor-GMG Kastamonuspor: 4-2
Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor: 2-2
Adıyaman FK-Kırşehir Futbol: 1-1
Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor: 0-2
Pazarspor-Bucaspor 1928: 0-1
Weecoins Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor: 1-1
Fethiyespor-Sarıyer: 1-1
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Uşakspsor: 0-1
Ligde tamamlanan 12. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
Kırmızı Grup:
Beyaz Grup'ta haftaya 20 puanla lider giren Esenler Erokspor, 3. sırada yer alan Amed Sportif Faaliyetler'e sahasında 2-1 yenildi. Haftaya 20 puan ve averajla ikinci sırada giren Şanlıurfaspor ise deplasmanda Isparta 32'yi 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grup'ta ise haftaya averajla 2. sırada giren ve GMG Kastamonuspor'u 4-2 yenen İskenderunspor, 11. haftayı lider geçen Teco Karacabey Belediyespor'un Weecoins Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalmasıyla liderlik koltuğunu devraldı.
Ligde Beyaz Grup'ta 7, Kırmızı Grup'ta 9 maç oynandı. Karşılaşmalarda oluşan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Bayburt Özel İdare-Batman Petrolspor: 1-1
Düzce Cam Düzcespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-2
Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-2
Anagold 24Erzincanspor-Bursaspor: 2-0
Tarsus İdman Yurdu-Çorum FK: 1-1
Menemen FK-Somaspor: 3-2
Isparta 32-Şanlıurfaspor: 0-3
Kırmızı Grup:
Bitexen Vanspor FK-Ankara Demirspor: 1-0
İskenderunspor-GMG Kastamonuspor: 4-2
Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor: 2-2
Adıyaman FK-Kırşehir Futbol: 1-1
Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor: 0-2
Pazarspor-Bucaspor 1928: 0-1
Weecoins Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor: 1-1
Fethiyespor-Sarıyer: 1-1
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Uşakspsor: 0-1
Ligde tamamlanan 12. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ŞANLIURFASPOR
|12
|6
|5
|1
|19
|9
|10
|23
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|11
|6
|4
|1
|18
|8
|10
|22
|3.ESENLER EROKSPOR
|12
|6
|2
|4
|21
|13
|8
|20
|4.MENEMEN FK
|11
|6
|2
|3
|18
|16
|2
|20
|5.ANKARASPOR
|12
|5
|5
|2
|15
|13
|2
|20
|6.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|11
|5
|4
|2
|11
|8
|3
|19
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|11
|5
|3
|3
|16
|12
|4
|18
|8.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|11
|5
|3
|3
|14
|12
|2
|18
|9.ÇORUM FK
|11
|5
|2
|4
|15
|12
|3
|17
|10.TARSUS İDMAN YURDU
|12
|3
|8
|1
|13
|11
|2
|17
|11.HES İLAÇ AFYONSPOR
|11
|5
|2
|4
|15
|15
|0
|17
|12.SOMASPOR
|12
|4
|3
|5
|17
|14
|3
|15
|13.BATMAN PETROLSPOR
|11
|4
|3
|4
|12
|11
|1
|15
|14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|12
|3
|4
|5
|17
|19
|-2
|13
|15.BURSASPOR
|11
|3
|2
|6
|13
|16
|-3
|11
|16.İNEGÖLSPOR
|11
|3
|1
|7
|14
|17
|-3
|10
|17.ISPARTA 32
|11
|2
|4
|5
|5
|11
|-6
|10
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE
|12
|1
|2
|9
|5
|21
|-16
|5
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|11
|0
|3
|8
|6
|26
|-20
|3
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.İSKENDERUNSPOR
|12
|9
|1
|2
|18
|8
|10
|28
|2.KOCAELİSPOR
|12
|8
|3
|1
|24
|12
|12
|27
|3.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|12
|7
|5
|0
|15
|4
|11
|26
|4.BUCASPOR 1928
|12
|7
|4
|1
|17
|6
|11
|25
|5.1461 TRABZON FK
|12
|5
|5
|2
|12
|7
|5
|20
|6.SERİK BELEDİYESPOR
|12
|5
|5
|2
|14
|11
|3
|20
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|12
|5
|4
|3
|14
|6
|8
|19
|8.BITEXEN VANSPOR
|12
|4
|5
|3
|11
|10
|1
|17
|9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|12
|4
|5
|3
|11
|11
|0
|17
|10.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|12
|5
|2
|5
|12
|16
|-4
|17
|11.FETHİYESPOR
|12
|4
|3
|5
|17
|19
|-2
|15
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|12
|3
|5
|4
|16
|12
|4
|14
|13.KIRŞEHİR FUTBOL
|12
|2
|6
|4
|12
|14
|-2
|12
|14.SARIYER
|12
|2
|6
|4
|16
|19
|-3
|12
|15.ADIYAMAN FK
|12
|2
|5
|5
|10
|14
|-4
|11
|16.GMG KASTAMONUSPOR
|12
|2
|5
|5
|10
|14
|-4
|11
|17.UŞAKSPOR
|12
|2
|3
|7
|7
|19
|-12
|9
|18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|12
|2
|2
|8
|7
|18
|-11
|8
|19.DİYARBEKİRSPOR
|12
|1
|4
|7
|11
|21
|-10
|7
|20.PAZARSPOR
|12
|1
|2
|9
|9
|22
|-13
|5
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