TFF 1. Lig'de yeni lider Tuzlaspor

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Tuzlaspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti ve maç eksiğiyle liderliğe oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'de yeni lider Tuzlaspor
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13 Aralık 2020 17:58
TFF 1. Lig'in 14. hafta mücadelesinde Tuzlaspor, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta galip gelen taraf, ev sahibi Tuzlaspor oldu. 

İstanbul'un ekibinin tek golünü 45. dakikada Thuram kaydetti.

Mücadele öncesinde rakibi Keçiörengücü gibi 24 puanı bulunan Tuzlaspor 27 puanla liderlik koltuğuna otururken; Ankara ekibi ise 3. sıraya geriledi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Tuzlaspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise evinde Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek.



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