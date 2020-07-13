TFF 1. Lig'de 34. hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig'de 34. haftanın programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın programı şöyle:
17 Temmuz Cuma:
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)
18 Temmuz Cumartesi:
17.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)
17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Vefa)
17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)
17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
17.30 Hatayspor-Bursaspor (Antakya)
19 Temmuz Pazar:
17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Osmanlı)
17.30 Eskişehirspor-Boluspor (Eskişehir Yeni)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın programı şöyle:
17 Temmuz Cuma:
20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)
18 Temmuz Cumartesi:
17.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)
17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Vefa)
17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)
17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)
17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
17.30 Hatayspor-Bursaspor (Antakya)
19 Temmuz Pazar:
17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Osmanlı)
17.30 Eskişehirspor-Boluspor (Eskişehir Yeni)