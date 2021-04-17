1. LİG'DE PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Adana Demirspor evinde Giresunspor'u ağırladı. Yeni Adana Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-0 kazandı ve Süper Lig için önemli bir adım daha attı.Adana Demirspor'a galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Ezeh, 37. dakikada Sinan Kurt ve 42. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi.Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 61 yaptı ve 2. sıradaki yerini korurken, 63 puanı olan lider Giresunspor ile farkı 2'ye düşürdü.TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşılaşacakken, Giresunspor ise Altınordu deplasmanına gidecek.Yeni AdanaErkan Özdamar, Gökhan Memişoğlu, Ata YıldırımMuhammed Şengezer, Okan Alkan (Dk. 89 Semih Güler), Kaan Kanak, Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Sedat Şahintürk (Dk. 46 Yunus Akgün), Sinan Kurt (Dk. 76 İsmail Yüksek), Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Ezeh (Dk. 56 Emircan Altıntaş), Pa Dibba (Dk. 76 Volkan Şen)Tolgahan Acar, Hüsamettin Tut (Dk. 59 Kerem Kalafat), Hayrullah Bilazer, Sadi Karaduman (Dk. 46 Uzodimma), Sergen Piçinciol, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 59 Traore), Nalepa, Serginho (Dk. 38 Erol Can Akdağ), Mehmet Taş, Eren Tozlu (Dk. 79 Muhammed Himmet Ertürk), BaldeDk. 12 Ezeh, Dk. 37 Sinan Kurt, Dk. 43 Hasan Kılıç (Penaltıdan) (Adana Demirspor)Dk. 53 Sinan Kurt, Dk. 56 Gökhan İnler, Dk. 88 İsmail Yüksek (Adana Demirspor), Dk. 65 Sergen Piçinciol ve Eren Tozlu, Dk. 69 Mehmet Taş, Dk. 81 Kerem Kalafat (GZT Giresunspor)(63) Giresunspor(61) Adana Demirspor(58) Samsunspor (1 maçı eksik)(54) Altay (1 maçı eksik)(54) İstanbulspor (1 maçı eksik)(52) Altınordu (1 maçı eksik)(49) Keçiörengücü(47) TuzlasporTFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği lider GZT Giresunspor'u 3-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Oyuncularımı kutluyorum, bundan sonraki maçları da kazanıp yıllardır beklenen şampiyonluğu Adana'ya getirmek istiyoruz." dedi.Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maçta çok iyi bir performans sergilediğini kaydetti.Haftalardır gelişen oyunlarının doruk noktasına ulaştığını belirten Aybaba, şöyle konuştu:"Bu maç, lidere karşı zor bir karşılaşmaydı.Üç maçımız var. Futbol, ciddi bir iştir. Bitti diye bir şey yoktur. Maç bittikten sonra hedefler belirlenir, hayaller gerçekleşir. Oyuncularımı kutluyorum, bundan sonraki maçları da kazanıp yıllardır beklenen şampiyonluğu Adana'ya getirmek istiyoruz."GZT Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maçtan önce Adana Demirspor'u yenerek avantajlı hale gelmek istediklerini belirtti.Tribünde çok fazla kişinin olmasını eleştiren Şengül, şunları kaydetti:"Bugün yaşananlar maçın önüne geçti bana göre.. Bunda sorumlu olan herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Çünkü hem zor bir dönemden geçiyoruz hem de haksız bir rekabet oluyor. Böyle bir ortamda sağlıklı değil. Buna sebep olanları ve göz yumanları kınıyoruz.Aylardır maçlar seyircisiz ortamda oynandığı için hakemler de oldukça etkilendiBunun önüne geçecek güce muktediriz. Allah'ın izniyle bu takım her şartta kalan 3 maçta istediği puanı alıp Süper Lig'e çıkacak."