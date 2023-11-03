Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynananacak Süper Kupa karşılaşmasının Suudi Arabistan yerine Türkiye'de oynanması gerektiğine dair görüşlerini paylaştı.
Galatasaray Divan Kurulu'nun bu konuda olağanüstü bir toplantı yapma kararı almasının ardından, kendileriyle temasa geçildiğini belirtti.
"ARABİSTAN NEREDEN ÇIKTI?"
Yamantürk, bu aşamada yalnızca kişisel görüşünü açıklayabileceğini ifade etti. Yamantürk, "Finalin vatan topraklarında oynanması daha doğru olurdu. Arabistan nereden çıktı, ben de anlamadım" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün özel bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Yamantürk, bu tür kararlar alınırken ülkenin değerlerinin gözetilmesi gerektiğini dile getirdi.
"FARKLI OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"
Beşiktaş'ın da cumhuriyetin kuruluş değerlerine sahip çıkan önemli bir kurum olduğunu belirten Yamantürk, "Cumhuriyetin 100. yılı gibi özel bir dönemde karar verirken biraz daha değerleri ön planda tutarak hareket etmek lazım. Beşiktaşımızın da cumhuriyetin önemli bir paydaşı olduğunu düşünerek fikrimiz soruldu. Düşünce, hassasiyet ve hissiyatımızın Galatasaraylı dostlarımızdan farklı olması düşünülemez" ifadelerini kullandı.
Yamantürk, Galatasaray Divan Kurulu'nun Türkiye'de oynanması yönünde karar alması halinde, Beşiktaş Divan Kurulu olarak destek vereceklerini açıkladı.
Galatasaray Divan Kurulu'nun bu konuda olağanüstü bir toplantı yapma kararı almasının ardından, kendileriyle temasa geçildiğini belirtti.
"ARABİSTAN NEREDEN ÇIKTI?"
Yamantürk, bu aşamada yalnızca kişisel görüşünü açıklayabileceğini ifade etti. Yamantürk, "Finalin vatan topraklarında oynanması daha doğru olurdu. Arabistan nereden çıktı, ben de anlamadım" dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün özel bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Yamantürk, bu tür kararlar alınırken ülkenin değerlerinin gözetilmesi gerektiğini dile getirdi.
"FARKLI OLMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"
Beşiktaş'ın da cumhuriyetin kuruluş değerlerine sahip çıkan önemli bir kurum olduğunu belirten Yamantürk, "Cumhuriyetin 100. yılı gibi özel bir dönemde karar verirken biraz daha değerleri ön planda tutarak hareket etmek lazım. Beşiktaşımızın da cumhuriyetin önemli bir paydaşı olduğunu düşünerek fikrimiz soruldu. Düşünce, hassasiyet ve hissiyatımızın Galatasaraylı dostlarımızdan farklı olması düşünülemez" ifadelerini kullandı.
Yamantürk, Galatasaray Divan Kurulu'nun Türkiye'de oynanması yönünde karar alması halinde, Beşiktaş Divan Kurulu olarak destek vereceklerini açıkladı.