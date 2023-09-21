Tete'nin golü haftanın golü adayı oldu

Galatasaray'ın Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının beraberlik golünü atan Tete'nin golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü adayları arasında yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tete'nin golü haftanın golü adayı oldu
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21 Eylül 2023 12:27
Son güncelleme 21 Eylül 2023 12:46
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı Kopenhag maçında Tete'nin skoru 2-2'ye getiren golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü adayları arasına girdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada Tete'nin golü dışında; Lazio kalecisi Provedel'in Atletico Madrid'e attığı gol, Barcelonalı Joao Felix'in Antwerp'e attığı gol ve Lens forması giyen Angelo Fulgini'nin Sevilla'ya attığı gol adaylar arasında yer aldı.

Kopenhag maçının ikinci devresinde oyuna dahil olan Tete, etkili performansı ile maçın 2-0'dan 2'ye gelmesinde büyük rol oynamıştı.



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