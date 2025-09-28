Tete: 'Brezilya'ya dönmek istiyorum'

Panathinaikos forması giyen Tete, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.Son transfer döneminde Brezilya takımlarının kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Tete, buna rağmen Avrupa'da kalmayı tercih ettiğini söyledi.Tete,dedi.Brezilya basınında Tete ile ilgili çıkan haberde ise, son döntransfer döneminde 25 yaşındaki futbolcu ile Flamengo, Botafogo, Fluminense ve Cruzeiro'nun ilgilendiği yazıldı.Gremio'nun altyapısında yetişen Tete, Brezilya ekibinin A takımında forma giymeden Shakhtar Donetks'e transfer olmuş ve Avrupa kariyerine başlamıştı.Panathinaikos ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Tete'nin, güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.