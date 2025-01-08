Terquavion Smith, Darüşşafaka Lassa'da

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, 22 yaşındaki oyun kurucu Terquavion Smith ile anlaşmaya vardı.



Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezona Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Dragons'ta başlayan NBA patentli ABD'li oyun kurucu Terquavion Smith ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.



Genç basketbolcu, NBA'de de Philadelphia 76ers formasını giymişti.



Darüşşafaka Lassa, geride kalan günlerde Marko Pecarski'yi de kadrosuna katmıştı.



