Terim'in asıl transferi; Nagatomo

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Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Şu anda transferde durma noktasına gelen sarı-kırmızılılarda, mevcut kadronun durumunun en iyi seviyeye gelmesi amaçlanıyor.Özellikle iç transfer olarak Yuto Nagatomo'nun takımda kalması en önemli gelişme olarak görülüyor. Geçen sezon devre arasında Inter'den kiralanan ve şampiyonluğa büyük katkı veren Japon yıldızın yeniden Galatasaray'la olması moralleri bir nebze olsun artırıyor.Yuto Nagatomo'nun Fatih Terim'in kadrosunda önemli bir yeri bulunurken, ortaya koyduğu artılar da dikkat çekiyor.- Çok yönlü futboluyla öne çıkan Nagatomo, esas bölgesi sol bek olsa da sağ bek, orta saha ve kanatlarda yer alabiliyor.- Saha dışında en az saha içindeki kadar verimli olan Nagatomo, takımın neşe kaynağı oluyor, pozitif tavrıyla soyunma odasına enerji veriyor.- Fatih Terim ile çok iyi diyaloğu olan Nagatomo hem taktiksel anlamda hem de iletişim konusunda teknik heyetle çok iyi ilişkiye sahip.- Sol bekte de yıllar sonra Galatasaray'da güven veren ve istikrar yakalayan bir bekin olması yüzleri güldürüyor.- Inter ile 7 yıl geçiren ve Serie A'da önemli tecrübeler edinen Nagatomo, Şampiyonlar Ligi için takımın en iyilerinden olarak öne çıkıyor.- Bireysel anlamda da kariyerinde çıkışa geçen Nagatomo, 2018 Dünya Kupası'nda Japonya ve geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile başarılı bir dönem geçirdi.