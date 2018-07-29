  •  
    Galatasaray için büyük fırsat! Kadro dışı kaldı...
  •  
    "Mario Balotelli" kararı yeni rotayı Janssen yaptı
  •  
    Riekerink büyük şok yaşadı! 8 gol yediler...
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    "Şenol Güneş" açıkladı! İşte istediği transferler!

Terim'in asıl transferi; Nagatomo

Galatasaray'da transfer dönemi sessiz geçse de takımda kalması sağlanan Nagatomo en büyük moral oluyor. Japon yıldızın artıları Fatih Terim'in elini güçlendiriyor, Şampiyonlar Ligi öncesi güç veriyor.

Kaynak: Milliyet
Terim'in asıl transferi; Nagatomo
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2018 04:48
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Şu anda transferde durma noktasına gelen sarı-kırmızılılarda, mevcut kadronun durumunun en iyi seviyeye gelmesi amaçlanıyor.

Özellikle iç transfer olarak Yuto Nagatomo'nun takımda kalması en önemli gelişme olarak görülüyor. Geçen sezon devre arasında Inter'den kiralanan ve şampiyonluğa büyük katkı veren Japon yıldızın yeniden Galatasaray'la olması moralleri bir nebze olsun artırıyor.

Yuto Nagatomo'nun Fatih Terim'in kadrosunda önemli bir yeri bulunurken, ortaya koyduğu artılar da dikkat çekiyor. 31 yaşındaki sol bekin Galatasaray'a kattığı artılar şöyle öne çıkıyor:

- Çok yönlü futboluyla öne çıkan Nagatomo, esas bölgesi sol bek olsa da sağ bek, orta saha ve kanatlarda yer alabiliyor.

- Saha dışında en az saha içindeki kadar verimli olan Nagatomo, takımın neşe kaynağı oluyor, pozitif tavrıyla soyunma odasına enerji veriyor.

- Fatih Terim ile çok iyi diyaloğu olan Nagatomo hem taktiksel anlamda hem de iletişim konusunda teknik heyetle çok iyi ilişkiye sahip.

- Sol bekte de yıllar sonra Galatasaray'da güven veren ve istikrar yakalayan bir bekin olması yüzleri güldürüyor.

- Inter ile 7 yıl geçiren ve Serie A'da önemli tecrübeler edinen Nagatomo, Şampiyonlar Ligi için takımın en iyilerinden olarak öne çıkıyor.

- Bireysel anlamda da kariyerinde çıkışa geçen Nagatomo, 2018 Dünya Kupası'nda Japonya ve geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray ile başarılı bir dönem geçirdi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için