Terim'den Kaan'a: ''2. ligde oynayacak futbolcu değilsin''

Fatih Terim, Milli Takım forması giydirmek için uzun uğraşlar verdiği Kaan Ayhan'la iletişime geçti.
Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki stoperle konuşan Terim, "Sözleşme yenileme. Seni G.Saray'a alacağım. Sen 2. Lig'de oynayacak futbolcu değilsin" dediği öğrenildi.
Milli futbolcunun da, Terim'e olumlu yanıt verdiği belirtildi.
Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kaan Ayhan, bu sezon Düsseldorf formasıyla 18 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki stoperin sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona eriyor.
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Sezon sonunda Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki stoperle konuşan Terim, "Sözleşme yenileme. Seni G.Saray'a alacağım. Sen 2. Lig'de oynayacak futbolcu değilsin" dediği öğrenildi.
Milli futbolcunun da, Terim'e olumlu yanıt verdiği belirtildi.
Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kaan Ayhan, bu sezon Düsseldorf formasıyla 18 resmi maça çıktı. 23 yaşındaki stoperin sezon sonunda kulübü ile sözleşmesi sona eriyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın