Ter Stegen'den tepki: 'Bu futbol dünyasının ayıbı'

Real Madrid - Barcelona maçındaki bu pozisyonda top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?🤔pic.twitter.com/2PDRqJvW99



— Sporxtv (@sporxtv) April 21, 2024

Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Katalan devinin kalecisi Marc-Andre ter Stegen, flaş bir serzenişte bulundu.Alman kaleci, Lamine Yamal'ın vuruşunda topu çizgiden çıkaran Lunin'in pozisyonunda gol çizgisi teknolojisinin olması gerektiğini savundu.Ter Stegen yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Karşılaşmayla ilgili de konuşan Alman oyuncu,şeklinde konuştu.