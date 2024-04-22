Ter Stegen'den tepki: "Bu futbol dünyasının ayıbı"

El Clasico'da Real Madrid'e 3-2 kaybeden Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen, gol çizgisi teknolojisinin La Liga'da kullanılmamasına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ter Stegen'den tepki: 'Bu futbol dünyasının ayıbı'
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22 Nisan 2024 00:49
Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Katalan devinin kalecisi Marc-Andre ter Stegen, flaş bir serzenişte bulundu.

Alman kaleci, Lamine Yamal'ın vuruşunda topu çizgiden çıkaran Lunin'in pozisyonunda gol çizgisi teknolojisinin olması gerektiğini savundu.

Ter Stegen yaptığı açıklamada, "Futbol dünyasının bir ayıbı. Bu seviyede gol çizgisi teknolojisinin olmaması futbol adına utanç verici. Futbolda çok büyük paralar dönüyor ama bugün gördük ki yanlış yerlere harcanıyor." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayla ilgili de konuşan Alman oyuncu, "Bugün ne ters gitti? Çok hata yapan hakemlerin dışında çok pozisyon kaçırdık. Daha iyisini yapmalıydık." şeklinde konuştu.

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