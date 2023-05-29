Ten Hag: ''Kupa kazanmak için yatırım yapmanız gerekiyor''

Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag gelecek sezonla ilgili açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ten Hag: ''Kupa kazanmak için yatırım yapmanız gerekiyor''
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29 Mayıs 2023 21:46
Manchester United ile bu sezon bekleneni veremeyen ve büyük eleştirelere maruz kalan Erik Ten Hag kulübün geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Hollandalı hoca takımının kalite konusundaki eksikliğine vurgu yaptı.

Ten Hag, ''Kışın gördük, tüm kulüpler büyük yatırımlar yaparken biz yapmadık. Ligde ilk dörtte olmak ve kupalar kazanmak istiyorsanız yatırım yapmalısınız. Aksi takdirde şansınız yok, çünkü diğer kulüpler yatırım yapacak.'' ifadelerini kullandı. 

Harry Kane'in olası transferinde hakkında konuşan deneyimli hoca, ''Marcus Rashford dışında ihtiyacımız olan tek şey, gol atma yeteneğine sahip fazladan bir oyuncu. İster takımımdan olsun, isterse başka takımdan gelsin. Kaliteye ihtiyacımız var.'' dedi.

Manchester United, sezonu 75 puan ile üçüncü sırada tamamladı.
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