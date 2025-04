Tekirdağ Uçmakdere'de doğa ve adrenalin buluşması

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi, doğal güzellikleri, kamp alanları ve yamaç paraşütü pistleriyle doğaseverlerin ve ekstrem spor tutkunlarının gözde rotaları arasında yer alıyor.



Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Ganos Dağı eteklerinde konumlanan Uçmakdere, yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle bahar ve yaz aylarında bölge, yamaç paraşütü, ATV turları, doğa yürüyüşleri ve kampçılık gibi aktivitelerle hareketleniyor.



- Göklerde özgürlük, ormanda keşif



Yerli ve yabancı turistler, Ganos Dağları'nın eteklerinde yer alan farklı pistlerden yamaç paraşütü yaparak Marmara Denizi'nin ve yemyeşil ormanların eşsiz manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.



Doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenler ise ATV turlarıyla ormanların derinliklerine yolculuk yapıyor. Bölgedeki işletmelerde konaklayan ziyaretçiler, yöresel lezzetlerin de tadına bakarak huzurlu bir tatil deneyimi yaşıyor.



- "Ziyaretçiler, burada yamaç paraşütü ile gökyüzüyle buluşuyor"



İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine Uçmakdere Mahallesi'nin kentin turizmi için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Tekirdağ'ın önemli bir turizm kenti olduğunu ifade eden Karaküçük, "Tarım ve sanayiden sonra turizmle de öne çıkan bir kentiz. Her mevsim farklı güzellikler sunan Tekirdağ'da, kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için Uçmakdere ideal bir rota. Ziyaretçiler, burada yamaç paraşütü ile gökyüzüyle buluşuyor, ATV turlarıyla doğayı keşfediyor." diye konuştu.



- 166 kişilik mahalle, binlerce misafir



Uçmakdere Mahallesi Muhtarı Burhan Elmas da nüfusları sadece 166 olmasına rağmen her yıl binlerce misafiri ağırladıklarını söyledi.



Doğa tutkunlarının Uçmakdere'de kamp, yürüyüş, bisiklet ve deniz aktiviteleriyle farklı deneyimler yaşadığını anlatan Elmas, "Bu güzellikleri koruyarak sürdürülebilir turizme katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.



- "Küçük Ölüdeniz" benzetmesi



Bölgede ATV turları düzenleyen Berkan Tuban, Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların birleştiği noktada yer alan Uçmakdere'nin görsel zenginliğiyle dikkati çektiğini ifade etti.



Yamaç paraşütü eğitmeni Kadir Aksoy ise Uçmakdere'nin ekstrem spor tutkunları için cazibe merkezi olduğunu belirtti.



Uçmakdere'nin eşsiz güzelliklerini gökyüzünden görmek isteyen herkesin bölgeye geldiğini dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:



"Buraya daha çok İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'den gelen oluyor. Buraya manzara açısından 'Küçük Ölüdeniz' diyorlar. Hem denizin olması hem ormanın olması maviyle yeşilin birleşmesi burayı farklı kılıyor. Buranın kent yaşamından uzak olmasından dolayı insanlar burayı tercih edip doğa sporları yapıyor."