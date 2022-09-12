Tekerlekli Sandalye Basketbolda milliler çeyrek finalde!

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda milli takım, çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekerlekli Sandalye Basketbolda milliler çeyrek finalde!
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12 Eylül 2022 16:56
Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Kanada'yı 82-40'lık skorla yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Kanada'yı 82-40 yendi.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla, yarın Brezilya ile oynanacak son grup maçı öncesinde çeyrek final oynama hakkı elde etti.

 

 

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