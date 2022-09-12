Tekerlekli Sandalye Basketbolda milliler çeyrek finalde!

Tekerlekli Sandalye Basketbol 23 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Kanada'yı 82-40'lık skorla yenerek çeyrek finale kalmayı garantiledi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Kanada'yı 82-40 yendi.
Ay-yıldızlılar bu sonuçla, yarın Brezilya ile oynanacak son grup maçı öncesinde çeyrek final oynama hakkı elde etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tayland'da devam eden organizasyonda milli takım, A Grubu'ndaki dördüncü maçında Kanada'yı 82-40 yendi.
Ay-yıldızlılar bu sonuçla, yarın Brezilya ile oynanacak son grup maçı öncesinde çeyrek final oynama hakkı elde etti.
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