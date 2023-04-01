Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Belçika'da turnuvaya katılacak

Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Belçika'da düzenlenecek Uluslararası Easter Turnuvası'nda mücadele edecek.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli takımı, 7-9 Nisan tarihlerinde Blankenberge kentindeki turnuvaya katılacak.



Türkiye organizasyonda A grubunda İtalya ve Avusturalya ile yer alırken, B grubunda ise Kanada, İngiltere ve Hollanda mücadele edecek.



Ay yıldızlılar 7 Nisan'da İtalya ile 8 Nisan'da ise Avusturalya ile karşılaşacak. Milliler üst tura çıkması durumda 9 Nisan'da final oynayacak.



Milli takımda yer alan oyuncular şöyle:



"Enes Bulut, İsmail Ar, Hüseyin Avni Dalman, Zafer Gültekin, İbrahim Yavuz, Mahsun İpekişen, Ahmet Efetürk, Bulut Atabey, Fikri Gündoğdu, Rıdvan Aksoy, Ferit Gümüş, Uğur Toprak, Kemal Kaan Şafak."





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