14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Tedesco: "Galatasaray için konuştuk"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi kart sınırında yer alan Jayden Oosterwolde ile bu konuyla ilgili konuştuğunu açıkladı.

calendar 14 Kasım 2025 09:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Tedesco: 'Galatasaray için konuştuk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BUNUN İÇİN KONUŞTUK"

İtalyan teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmesi halinde Galatasaray maçını kaçırma ihtimaliyle ilgili gelen soruya "Onunla bunun hakkında konuştum. Çaykur Rizespor maçı bizim için en önemli maç. Derbide oynamak istiyor ve bunu bilecek kadar akıllı bir oyuncu. Sarı kart görürse Çağlar Söyüncü hazır, problem yok." yanıtını verdi.

FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI

Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde Rizespor deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, daha sonraki hafta ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Domenico Tedesco'nun ekibi, iki maç arasında ise Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.


24 yaşındaki Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de bu sezon 19 maçta süre buldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.