Tedesco: 'Galatasaray için konuştuk'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"BUNUN İÇİN KONUŞTUK"
İtalyan teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmesi halinde Galatasaray maçını kaçırma ihtimaliyle ilgili gelen soruya "Onunla bunun hakkında konuştum. Çaykur Rizespor maçı bizim için en önemli maç. Derbide oynamak istiyor ve bunu bilecek kadar akıllı bir oyuncu. Sarı kart görürse Çağlar Söyüncü hazır, problem yok." yanıtını verdi.
FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI
Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde Rizespor deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, daha sonraki hafta ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Domenico Tedesco'nun ekibi, iki maç arasında ise Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.
24 yaşındaki Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de bu sezon 19 maçta süre buldu.
"BUNUN İÇİN KONUŞTUK"
İtalyan teknik adam, Jayden Oosterwolde'nin Çaykur Rizespor maçında sarı kart görmesi halinde Galatasaray maçını kaçırma ihtimaliyle ilgili gelen soruya "Onunla bunun hakkında konuştum. Çaykur Rizespor maçı bizim için en önemli maç. Derbide oynamak istiyor ve bunu bilecek kadar akıllı bir oyuncu. Sarı kart görürse Çağlar Söyüncü hazır, problem yok." yanıtını verdi.
FENERBAHÇE'NİN MAÇLARI
Fenerbahçe, milli aranın ardından ligde Rizespor deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, daha sonraki hafta ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Domenico Tedesco'nun ekibi, iki maç arasında ise Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.
24 yaşındaki Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'de bu sezon 19 maçta süre buldu.