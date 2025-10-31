Tedesco, derbi için zafer planını hazırladı!

Fenerbahçe, yabancı teknik direktörlerle çıktığı son 10 derbide galibiyet elde edemedi.
Bu seriyi Beşiktaş karşısında sonlandırmak isteyen Domenico Tedesco, ekibiyle birlikte rakibini detaylı şekilde analiz etti ve maç planını oluşturdu.
HATAYA ZORLAMA TALEBİ
Alman teknik adam, oyuncularından Stuttgart ve Gaziantep maçlarında başarılı şekilde uyguladıkları önde baskıyı derbide daha uzun süre sürdürmelerini istedi.
Beşiktaş'ın beklerini zayıf halka olarak gören Tedesco, Kerem, Nene ve Oğuz'dan rakiplerini hataya zorlamalarını talep etti.
Tedesco ayrıca, Beşiktaş'ın önde baskı yapması halinde Ederson'un uzun paslarıyla hızlı çıkışlar planlıyor. Savunma anlamında ise Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'nin arka direğe yaptığı koşulara özel önlem alındı.
Bu seriyi Beşiktaş karşısında sonlandırmak isteyen Domenico Tedesco, ekibiyle birlikte rakibini detaylı şekilde analiz etti ve maç planını oluşturdu.
HATAYA ZORLAMA TALEBİ
Alman teknik adam, oyuncularından Stuttgart ve Gaziantep maçlarında başarılı şekilde uyguladıkları önde baskıyı derbide daha uzun süre sürdürmelerini istedi.
Beşiktaş'ın beklerini zayıf halka olarak gören Tedesco, Kerem, Nene ve Oğuz'dan rakiplerini hataya zorlamalarını talep etti.
Tedesco ayrıca, Beşiktaş'ın önde baskı yapması halinde Ederson'un uzun paslarıyla hızlı çıkışlar planlıyor. Savunma anlamında ise Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'nin arka direğe yaptığı koşulara özel önlem alındı.