31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Tedesco, derbi için zafer planını hazırladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, derbi zaferi için planını oluşturdu.

calendar 31 Ekim 2025 09:28
Fotoğraf: AA
Tedesco, derbi için zafer planını hazırladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe, yabancı teknik direktörlerle çıktığı son 10 derbide galibiyet elde edemedi.

Bu seriyi Beşiktaş karşısında sonlandırmak isteyen Domenico Tedesco, ekibiyle birlikte rakibini detaylı şekilde analiz etti ve maç planını oluşturdu.

HATAYA ZORLAMA TALEBİ

Alman teknik adam, oyuncularından Stuttgart ve Gaziantep maçlarında başarılı şekilde uyguladıkları önde baskıyı derbide daha uzun süre sürdürmelerini istedi.

Beşiktaş'ın beklerini zayıf halka olarak gören Tedesco, Kerem, Nene ve Oğuz'dan rakiplerini hataya zorlamalarını talep etti.

Tedesco ayrıca, Beşiktaş'ın önde baskı yapması halinde Ederson'un uzun paslarıyla hızlı çıkışlar planlıyor. Savunma anlamında ise Cengiz Ünder ve El Bilal Toure'nin arka direğe yaptığı koşulara özel önlem alındı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.