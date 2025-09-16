Tedesco'dan öğrencilerine: 'Bu tempo yeterli değil'

Fenerbahçeile çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u yenmeyi başaran Domenico Tedesco, takımın performansından memnun kalmadı.



"BU TEMPO YETERLİ DEĞİL"



Galibiyetle başlamanın öz güven açısından önemli olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı oyuncularına, "Kazanmak güzel ama daha hızlı ve daha seri olmamız gerekiyor. Rakip kaleye gitme hızımızı da, topu geri kazanma süratimizi de artırmamız şart. Bu tempo yeterli değil" uyarısı yaptı.

Birlikte çok fazla çalışma fırsatı olmadan Trabzonspor karşısına çıktıklarını vurgulayan Domenico Tedesco,dedi.İşe idman temposunu artırarak başlama kararı alan genç teknik adamın, oyuncuların form durumlarını yükseltmek için yeni programlar hazırladığı da öğrenildi.