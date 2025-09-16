16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
16:30
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Tedesco'dan öğrencilerine: "Bu tempo yeterli değil"

Trabzonspor galibiyetine rağmen oyundan memnun kalmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, oyuncularına "Daha hızlı, daha tempolu olmalıyız" mesajı verdi.

16 Eylül 2025 09:15
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Tedesco'dan öğrencilerine: 'Bu tempo yeterli değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Fenerbahçeile çıktığı ilk maçta Trabzonspor'u yenmeyi başaran Domenico Tedesco, takımın performansından memnun kalmadı.

"BU TEMPO YETERLİ DEĞİL"

Galibiyetle başlamanın öz güven açısından önemli olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı oyuncularına, "Kazanmak güzel ama daha hızlı ve daha seri olmamız gerekiyor. Rakip kaleye gitme hızımızı da, topu geri kazanma süratimizi de artırmamız şart. Bu tempo yeterli değil" uyarısı yaptı. 



"BUNU KABUL ETMEM"

Birlikte çok fazla çalışma fırsatı olmadan Trabzonspor karşısına çıktıklarını vurgulayan Domenico Tedesco, "Oyun seviyesi kabul edilecek ölçüde değil. Hem bireysel olarak hem de takım olarak gaza basmamız, hızımızı artırmamız gerekiyor" dedi.

YENİ İDMAN PROGRAMI

İşe idman temposunu artırarak başlama kararı alan genç teknik adamın, oyuncuların form durumlarını yükseltmek için yeni programlar hazırladığı da öğrenildi. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
