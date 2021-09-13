Tebas: 'Real Madrid, Mbappe ve Haaland'ı alabilir'

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'in gelecek yaz Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ı transfer edebilecek parası ve limitinin olduğunu açıkladı.



Tebas, "Real Madrid, 200 milyon euroluk oyuncu sattı. Mbappe ve Haaland'ı bir arada transfer edebilecek para ve limitleri var. Zarar etmiyorlar ve sürekli oyuncu satıyorlar. PSG'nin 400-500 milyon euro oyuncu bütçesi olup sürekli zarar etmesine rağmen Mbappe teklifini geri çevirmesini anlayamadım." dedi.



"FFP kuralları Fransa'da başarısız oldu." diyerek sözlerini sürdüren Tebas, "PSG, Avrupa transfer pazarına zarar veriyor. UEFA sistemi çok yanlış. Biz yatırımları artırmak istiyoruz ama onlar karşılığı olmayan paralarla sürekli zarar ediyorlar. Diğer sektörlerde buna izin vermezler." ifadelerini kullandı.



"PSG FUTBOLA ZARAR VERİYOR"



La Liga Başkanı, "PSG, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek için milyonlarca euro zarar etmeyi göze alıyor. Taraftarlarını mutlu edebilmek için futbolu berbat ediyorlar. Bence bu futbolun geleceği için çok tehlikeli." açıklamasını yaptı.



"BARÇA'NIN DURUMU İYİ"



Barcelona'yla ilgili gelen soruya Tebas, "Barça'nın sorunu borçları değil, bunları geri ödeme kapasitesi. 1 milyar euro gelir elde edebilmiş bir kulüp Barça. Şu an gelir gider dengeleri kafa kafaya. Avrupa'nın yüzde 70'inden iyi, PSG'den iyi, Premier Lig takımlarından iyi durumdalar. Biz Barcelona'nın finansal olarak sürdürülebilir durumda olduğunu görüyoruz. Gelirleri, koronavirüsten ötürü çok azaldı. Ancak Barça'dan daha kötü durumda olan çok kulüp var." cevabıyla konuşmasını noktaladı.



