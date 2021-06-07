TBL'de play-off final serisi heyecanı başlıyor

Üç galibiyete ulaşacak takımın ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği Samsunspor-Semt77 Yalovaspor serisinde ilk maç, 8 Haziran Salı günü saat 15.00'te oynanacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TBL'de play-off final serisi heyecanı başlıyor
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07 Haziran 2021 14:29
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nden ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek takımın belirleneceği play-off final serisi, 8 Haziran Salı günü yapılacak ilk maçla başlayacak.

Ligde normal sezonu ikinci bitiren Samsunspor, play-off çeyrek finalinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u, yarı finalinde Mamak Belediyespor'u geçerek finale çıktı.

Normal sezon dördüncüsü Semt77 Yalovaspor ise çeyrek finalde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u, yarı finalde de Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol'u eleyerek finale yükseldi.

Final serisinde üç maçı kazanan taraf, normal sezon lideri Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'ten sonra ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkan 2. ve son takım olacak. Seride ilk maç, yarın saat 15.00'te Samsunspor'un ev sahipliğinde oynanacak. Karşılaşmalar, TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayımlanacak.

Play-off finali müsabaka programı şöyle:

8 Haziran Salı:

15.00 Samsunspor-Semt77 Yalovaspor (Mustafa Dağıstanlı)

10 Haziran Perşembe:

15.00 Samsunspor-Semt77 Yalovaspor (Mustafa Dağıstanlı)

13 Haziran Pazar:

16.00 Semt77 Yalovaspor-Samsunspor (90. Yıl)


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