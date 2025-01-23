Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerine para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki Galatasaray-Fenerbahçe Beko derbisindeki seyirci olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe toplamda 410 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
Beşiktaş'a kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 140 bin lira ceza uygulandığı kaydedildi.
Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can'a ise Beşiktaş Fibabanka ile yapılan lig müsabakasında sportmenliğe aykırı hareket ve kişilik haklarına saldırı ihlallerinden toplamda 140 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.
TBF Disiplin Kurulundan Galatasaray ve Beşiktaş'a para cezası
Türkiye Basketbol Federasyonu, Galatasaray'a 410 bin, Beşiktaş'a 140 bin lira ceza verdi.
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23 Ocak 2025 23:34
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerine para cezası verdi.
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