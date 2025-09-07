Tayyip Talha'ya Süper Lig'den 2 talip!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken siyah-beyazlıların milli stoperine talipler çıktı.
ANADOLU'DAN İKİ TALİP
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği stoper Tayyip Talha Sanuç'a Kocaelispor ve Gaziantep FK talip oldu.
Siyah-beyazlıların, gelen teklifleri değerlendirdiği ve kısa sürede karar vereceği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon 19 maçta forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon sadece 2 maçta toplam 2 dakika süre alabildi.
