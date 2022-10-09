SEVİNCİNİ ISMAEL İLE KUTLADI

ETAP ETAP 11'E MONTE ETTİ

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Tayyip Talha Sanuç, Giresunspor maçında takımının galibiyet golüne imza attı. Adana Demirspor'dan kadroya katılan futbolcunun gol sevincinde bir detay gözden kaçmadı.3 puanı getiren golü atan Tayyip Talha Sanuç, sevincini teknik direktörü Valerien Ismael ile paylaştı. Bilindiği üzere Valerien Ismael, futbol kamuoyunda en çok tartışılan isimlerden biri durumunda.Valerien Ismael'in Tayyip Talha transferini çok istediği biliniyor. Fransız teknik adam, futbolcuyu ilk 11'e etap etap monte edeceğinin sinyallerini daha önce vermişti.