Eski MLB yıldızı Alex Rodriguez ve girişimci Marc Lore, Glen Taylor'ın Minnesota Timberwolves ve Minnesota Lynx'in satışını iptal etmesine ilişkin açıklamasına yanıt verdi.



Lore ve Rodriguez adına konuşan sözcü, Taylor'ın kamuoyuna yaptığı açıklamadan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, yükümlülüklerini yerine getirdiklerini ve satın alma işlemini tamamlamak için gerekli tüm fonlara sahip olduklarını belirtti.



Sözcü, Taylor'ın açıklamasının "satıcı pişmanlığı" yansıttığını ve özellikle başarılı geçen bir sezonda takımlar ve taraftarlar için rahatsız edici bir imaj sergilediğini öne sürdü:



"Glen Taylor'ın kamuoyuna yaptığı açıklama bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yükümlülüklerimizi yerine getirdik, gerekli tüm finansmana sahibiz ve NBA onay sürecini tamamlar tamamlamaz takımı satın alma işlemimizi sonlandırmaya kararlıyız. Glen Taylor'ın açıklaması, bu tarihi sezonda takım ve taraftarlar için dar görüşlü ve yıkıcı nitelikte olan bir satıcı pişmanlığı örneğidir."



Taylor daha önce Lore ve Rodriguez'in takımlarda çoğunluk hissesi alma seçeneğinin süresinin dolduğunu açıklamıştı.



Taylor'a göre anlaşma, Lore ve Rodriguez'in gelen ihtarı takip eden 90 gün içinde satın alma işlemini tamamlamalarını zorunlu kılıyordu ve son tarih ise 27 Mart 2024'tü.



Taylor bu sürecin sona erdiğini, "Timberwolves ve Lynx artık satılık değil" şeklinde net bir ifadeyle belirtmişti.



