26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Taylan Antalyalı antrenmanlara başladı

Çaykur Rizespor'un kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı, eski takımı Galatasaray'a karşı oynayacakları karşılaşma öncesi takımla birlikte antrenmanlara başladı.

26 Ağustos 2025 15:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Taylan Antalyalı antrenmanlara başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen ve geçen sezonu Bodrum FK'da kiralık olarak geçiren Taylan Antalyalı ile anlaştı.

30 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatarasay maçının hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'un antrenmanında yer aldı. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanda dar alan kısa pas çalışmasında yer alan oyuncu kısa süre takıma adapte oldu.

Çaykur Rizespor'un 2 yıllık sözleşme imzaladığı Taylan Antalyalı, geçen sezon Bodrum FK formasıyla çıktığı 26 müsabakada 1 gol ve 1 asist üretmişti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
