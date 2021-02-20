Tayfur Bingöl: "Oyunu domine ettik!"

Alanyasporlu Tayfur Bingöl, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tayfur Bingöl: 'Oyunu domine ettik!'
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20 Şubat 2021 21:14
Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da Tayfur Bingöl, karşılaşmanın ardından konuştu.

Oyunu domine ettiklerini söyleyen Bingöl, "Gol pozisyonları bulduk, atamadık. İkinci yarıda oyunu domine ettik. 1-0 kaybettik. Alanyaspor olarka üst sıralarda kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Onyekuru'yu çok rahat durdurabileceği için görev aldığını dile getiren Tayfur, "Onyekuru, ligimizin en hızlı oyuncularından bir tanesi. Onu çok rahat durduracağım için hoca bana görev verdi. Onyekuru'yu durdurdum. Galatasaray geri çekilince tam olarak ofansa katkı verdim. Sonuçlandıramadık." ifadelerini kullandı.



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