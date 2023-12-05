Tayfur Bingöl'den Talisca için flaş cevap!

Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, sosyal medyada takımın eski yıldızı Anderson Talisca için yaptığı yorumla gündem oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tayfur Bingöl'den Talisca için flaş cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2023 19:33
Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, Anderson Talisca için yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada bir kullanıcı, Anderson Talisca'yla ilgili olarak, "Parasız yaşanmaz... Paran varsa eşin var, paran varsa dostun var, paran varsa kariyerin var. Paran varsa mutluluk var" şeklinde bir açıklama paylaştı.

Tayfur Bingöl, bu açıklamanın altına, "Aşk'ı paraya tercih etmiş üzücü" cevabını yazdı.

Beşiktaşlı taraftarlar Tayfur Bingöl'ün bu cevabına çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

AL NASSR'DA KARİYERİNİ SÜRDÜRÜYOR

2016-2018 yılları arasında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca, kariyerine Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da devam ediyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol, 14 asistlik performans sergilemişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery