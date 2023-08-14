Tayfur Bingöl'den açıklama geldi!

Geçen sezon Siyah-beyazlılar'da kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, Alanyaspor'la yapılan bonservis pazarlığından bir sonuç çıkmaması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Bingöl, "Transferimle ilgili eğer iki kulüp anlaşırsa, şartlar oluşursa gidebileceğimi ifade ettim. 4 sezon formasını giydiğim Alanyaspor'da kaldığım sürece her zaman formanın hakkını sonuna kadar verdim. Formayı giydiğim sürece de vereceğim" ifadelerine yer verdi.