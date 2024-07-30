Tayfur Bingöl, Beşiktaş'tan Eyüpspor'a gitti

Giovanni van Bronckhorts'un kadroda düşünmediği Tayfur Bingöl için anlaşma tamamlandı.

Haber; Sporx.com
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Tayfur Bingöl, Beşiktaş'tan Eyüpspor'a gitti
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30 Temmuz 2024 13:59
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 14:18
Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorts'un kadroda düşünmediği Tayfur Bingöl'ün yeni adresi belli oldu.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, Tayfur Bingöl'ün kiralık transferi için siyah-beyazlılar anlaşma sağladı.

Beşiktaş Kulübü, Tayfur Bingöl'ün Eyüpspor'a kiralandığını resmen duyurdu.

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Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu, 'Canın sağ olsun' şarkısı eşliğinde Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı ve "Bir sonraki sezonda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın Beşiktaş ve büyük Beşiktaş taraftarı" notunu düştü.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Hacettepe alt yapısından yetişen Tayfur, 2016-2019 yılları arasında Göztepe'de oynamıştı. Göz-Göz'e 2016-2017 sezonunda gelen 31 yaşındaki oyuncu o sezon İzmir ekibiyle 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadı. 2 sene de Süper Lig'de Göztepe formasını terleten tecrübeli kanat oyuncusu ardından Bursaspor ve Alanyaspor formalarını giydi.

SEZON PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Tayfur Bingöl geçen sezon 19 resmi maça çıkıp 1 gol attı ve 1 de asist yaptı.

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