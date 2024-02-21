Tatum: "NBA'in en iyi oyuncusu benim"

Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, an itibariyle NBA'deki en iyi oyuncu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Tatum: 'NBA'in en iyi oyuncusu benim'
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21 Şubat 2024 15:19
Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, an itibariyle NBA'deki en iyi oyuncu olduğunu söyledi.

Tatum, ESPN'den Mallika Andrews ile yaptığı röportajda kendisini NBA'in en iyi oyuncusu olarak gördüğünü açıkladı:

"Ligdeki birçok adama büyük saygım var. Kesinlikle Giannis (Antetokounmpo) var, (Nikola) Jokic var, (Joel) Embiid var. Liste uzayıp gider, lig harika bir noktada. Ama sahaya her zaman en iyi oyuncunun ben olduğunu düşünerek adım atarım."

Tatum bu sezon 43-12'lik derecesiyle NBA'in zirvesinde yer alan Celtics'te 27.1 sayı, 8.6 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları yakalıyor.

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