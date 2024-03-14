Tarık Ongun, UEFA CORE Kursu'na katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yardımcı Hakem Koçu Tarık Ongun, UEFA'nın CORE Projesi (Centre of Refereeing Excellence) kapsamında, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 7 hakem triosunun katıldığı 8 günlük seminere yardımcı hakem koçu olarak yer aldı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, ilki 2010 yılında düzenlenen CORE Projesinin 58'incisi 5-12 Mart'ta İsviçre'de UEFA Merkezinde, 7 farklı ülkeden (Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, İsveç, Hırvatistan ve Hollanda), toplam 21 genç ve gelecek vadeden hakem ile yardımcı hakemin katılımıyla gerçekleştirildi.



CORE kursunda hakemlere verilen 360 derece teorik ve pratik eğitimlerin yanı sıra fiziksel yeterlilik testi uygulanırken farklı saha uygulamaları ile mental çalışmalar yapıldı.





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