Taraftarlardan, İsmail Çipe'ye tepki

Süper Lig'de 22. haftada Kasımpşa'yı ağırlayan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar, kaleci İsmail Çipe'ye tepki gösterdi.
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından taraftarlar, İsmail Çip'yi topla buluştuğu anlarda ıslıkladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca skorun 2-1 olmasından sonra "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratları yaptı.
Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından taraftarlar, İsmail Çip'yi topla buluştuğu anlarda ıslıkladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca skorun 2-1 olmasından sonra "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratları yaptı.