Taraftarlardan, İsmail Çipe'ye tepki

Galatasaray taraftarları, Kasımpaşa maçında kaleci İsmail Çipe'yi ıslıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Taraftarlardan, İsmail Çipe'ye tepki
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20 Ocak 2022 21:44
Süper Lig'de 22. haftada Kasımpşa'yı ağırlayan Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar, kaleci İsmail Çipe'ye tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında 2-1 geriye düşmesinin ardından taraftarlar, İsmail Çip'yi topla buluştuğu anlarda ıslıkladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ayrıca skorun 2-1 olmasından sonra "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratları yaptı.

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