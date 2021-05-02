İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yüzlerce taraftarı, Liverpool maçı öncesinde "Avrupa Süper Ligi" adlı girişime katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahipleri ABD'li Glazer ailesini protesto etti ve karşılaşma güvenlik endişeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



Old Trafford Stadı'nın önünde toplanan taraftarlar, Manchester United hisselerinin çoğunluğuna sahip ABD'li Glazer ailesinin kulüp ile bağlarını koparması yönünde talepte bulundu. Bazı taraftarların stadın içine ve sahaya girmesi, gerginliğin gittikçe yükselmesinin üzerine Premier Lig yönetimi erteleme kararı aldı.



MANCHESTER UNITED: "SAYGI DUYUYORUZ"



Manchester United Kulübü, taraftar eylemleri nedeniyle maçın ertelenmesi sonrası bir açıklama yayınladı.



İşte Manchester United'dan yapılan açıklama:



"Polis, Premier Lig, Trafford Meclisi ve kulübümüz arasında devam eden görüşmeler sonrası Liverpool maçı güvenlik ve emniyet endişeleri nedeniyle ertelenmiştir. Maçın oynanacağı tarihi daha sonra Premier Lig yönetimi kararlaştıracaktır. Taraftarlarımızın Manchester United'a olan tutkusunun farkındayız ve barışçıl protesto haklarına, özgür düşüncelerini ifade etme haklarına tamamen saygı duyuyoruz. Polisleri, görevlileri, takımı tehlikeye atan taraftarlarımızın yarattığı rahatsızlıktan ötürü endişe duyuyoruz. Polise desteği ve yardımları için teşekkür ediyoruz."



Manchester United'ın sahiplerinden iş insanı Joel Glazer'in, Avrupa Süper Ligi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi planlanıyordu.



CHELSEA VE ARSENAL TARAFTARI DA TEPKİLİ



İngiltere Premier Lig'de benzer eylemler, hafta içi boyunca Chelsea ve Arsenal kulüplerinde de yaşanmıştı. Taraftarlar, kulüp sahipleri Chelsea'de Roman Abramovich ve Arsenal'de Stan Kroenke'ye hisselerini devretmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.



İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City ve Tottenham'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.



UEFA, FIFA, ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de girişimden çekildiğini duyurmuştu.



