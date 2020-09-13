Taraftar için gitmedi, Falcao büyüledi

Beklenen Radamel Falcao bu... Büyük umutlar ve ciddi bir maliyetle geldiği Galatasaray'da ilk sezonunda üst üste sakatlıklar yaşayan ve ligde tam 18 maç kaçıran tecrübeli yıldız, bu sezona süper bir giriş yaptı. Gaziantep FK karşısında penaltıdan ağları havalandıran Falcao, Feghouli'nin pasında da usta işi bir vuruşla ağları havalandırdı. Falcao, Emre Kılınç'ın golünde ise asiste imza atan isimdi. Mücadelenin ilk yarısına damga vuran 33 yaşındaki süperstar, bu sezon bambaşka bir performans sergileyeceğinin sinyallerini verdi. Sezon biter bitmez bireysel çalışmalar yapan, sonrasında hazırlık kampını da çok iyi geçiren Falcao, fiziksel anlamda son yıllardaki en fit dönemlerinden birini yaşıyor.



Taraftar için gitmemişti



Geride bıraktığımız sezon çıktığı 16 lig karşılaşmasında 10 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Falcao, transfer teklifleri almasına rağmen Galatasaray taraftarına kendini affettirmek için Türkiye'de kalacağını söylemişti. El Tigre, ligin ilk maçındaki görüntüsüyle tam anlamıyla güven verdi.



