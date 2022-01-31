Tanguy Ndombele, Lyon'a döndü

Olimpik Lyon, Tottenham'dan Tanguy Ndombele'nin kiralandığını açıkladı.



Fransız ekibinden yapılan açıklamada, Haziran 2022'e kadar kiralanan 25 yaşındaki futbolcu için 1.4 milyon euro kiralama bedeli ödeneceği ve sözleşmede satın alma opsiyonu da olduğu belirtildi.



Fransız futbolcu, 2017-2019 yılları arasında da Lyon formasını giymiş ve 2019 yılında Tottenham'a 60 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.





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