Taner Yapağıcı: "Çocuklar yüzünü kara çıkarmadı"

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği maçına 19 yaş altı takımıyla çıkan Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Taner Yapağıcı, açıklamalarda bulundu.

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Taner Yapağıcı: 'Çocuklar yüzünü kara çıkarmadı'
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19 Aralık 2024 23:21
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Gençlerbirliği maçına 19 yaş altı takımıyla çıkan Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Taner Yapağıcı, açıklamalar yaptı.

Taner Yapağıcı çok mutlu olduklarını belirterek, "Buraya U19 takımımızla geldik. Bunun için bize güvenen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi buraya inanarak gönderdi. Çocuklar da yüzünü kara çıkarmadı. Akademimiz, kulübümüz inanılmaz derecede düzgün işler yapıyor. Oyuncularımızı üst takımımıza çıkarmak için her şeyi yapıyoruz. Kulübümüz bizi destekliyor, tüm fırsatları tanıyor. Sonunda da buraya gelip kazanıyoruz. Bu, tesadüf değil. Başkanımız bize 'Bu işi başarabilirsiniz' dedi. Başardığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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