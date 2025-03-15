Taner Taşkın: 'Ligde var olmak adına önemli bir adım attık'

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Taner Taşkın, ligde kalma adına önemli bir maçı kazandıklarını belirterek kalan bölümde aynı istekle oynamak zorunda olduklarını söyledi.



Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın uzun süre kazanamama baskısını kırdıklarını dile getirerek "Bu maç özgüven açısından çok önemliydi. Bu hafta Pendikspor ile 6 puanlık bir maç oynadık. Pendikspor'un bizden alacağı puan veya puanlar bizi çok sıkıntıya sokabilirdi. Kazanmamız gereken bir maçtı." diye konuştu.



İyi bir motivasyonla müsabakayı kazandıklarını vurgulayan Taşkın, "Rakibe çok fazla pozisyon vermeden 2 gol ile 3 puan aldık. Ligde var olmak adına önemli adım attık. Geride kalan 8 haftada aynı iştahla oynamak zorundayız. Bugün çok mutluyuz. 3 günlük milli arayı iyi değerlendireceğiz. Daha sonra Erzurumspor maçı hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.



