Tammy Abraham: 'Boğaz'ın kralı olmayı hedefliyorum'

Yaz transfer dönemini hızlı geçiren Beşiktaş, Roma'nın santrforu Tammy Abraham'ı transfer ederek büyük bir işe imza atmıştı
Nijerya asıllı İngiliz golcü, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile yemekte bir araya geldi. Abraham, sezon öncesinde çok istekli olduğunu ifade etti.
Kendisini yeniden kanıtlamak istediğini belirten Abraham, "Kendi ülkemden de pek çok teklif aldım. Fakat farklı bir kültür tanımak ve farklı bir maceraya başlamak istedim. Burada kendimi yeniden kanıtlamak istiyorum. İstanbul'da Boğaz'ın kralı olmayı hedefliyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım." sözlerini kullandı.
Nijerya asıllı İngiliz golcü, Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile yemekte bir araya geldi. Abraham, sezon öncesinde çok istekli olduğunu ifade etti.
Kendisini yeniden kanıtlamak istediğini belirten Abraham, "Kendi ülkemden de pek çok teklif aldım. Fakat farklı bir kültür tanımak ve farklı bir maceraya başlamak istedim. Burada kendimi yeniden kanıtlamak istiyorum. İstanbul'da Boğaz'ın kralı olmayı hedefliyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım." sözlerini kullandı.