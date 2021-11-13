Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. karşılaşmasında A Milli Takımımız, Cebelitarık'ı ağırladı.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, A Milli Takımımızın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ay-Yıldızlı ekibimize galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 38. ve 41. dakikalarda Halil Dervişoğlu, 65. dakikada Merih Demiral, 81. dakikada Serdar Dursun ve 84. dakikada Mert Müldür kaydetti.



Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, puanını 18'e yükseltti ve Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalmasının ardından 2. sıraya yerleşti. Cebelitarık ise 0 puanda kaldı.



A Milli Takımımız, G Grubu'nun son maçında 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cebelitarık ise Letonya'yı ağırlayacak.



PUAN DURUMU



19 - Hollanda

18 - TÜRKİYE

18 - Norveç

11 - Karadağ

6 - Letonya

0 - Cebelitarık



KALAN MAÇLAR



TÜRKİYE

Karadağ (D)



HOLLANDA

Karadağ (D)

Norveç



NORVEÇ

Hollanda (D)



KUNTZ'TAN HÜCUMCU İLK 11



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık maçına sürpriz bir ilk 11 ile çıktı.



Kale ve savunmada ideal isimleri kullanan Kuntz, sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'a görev verdi. A Milli Takım kadrosuna Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası dahil olan Barış Alper Yılmaz, ilk kez çağrıldığı kadro sonrası ilk kez milli maça çıktı.



Orkun Kökçü ile birlikte Hakan Çalhanoğlu'na görev veren Kuntz, merkezde defansif bir ismi tercih etmedi.



Forvette Halil Dervişoğlu ile Burak Yılmaz ise birlikte görev aldı.



KEREM'DEN HARİKA GOL



Ceza sahasına muhteşem çalımlarla giren Kerem, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve 11. dakikada A Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi.



CEBELİTARIK, 10 KİŞİ KALDI



Mücadelenin 22. dakikasında Cebelitarık forması giyen Olivero, Zeki Çelik'e bir müdahalede bulundu. Hakem Serhiy Boiko oyunu devam ettirdi ancak VAR, poziyonu izlemesi için Ukraynalı hakemi uyardı.



Pozisyonu VAR ekranında inceleyen Boiko, Olivero'yu direkt kırmızı kartla cezalandırdı ve oyundan ihraç etti.



ORGANİZE GELDİK, GOLÜ BULDUK



A Milli Takımımız; ceza sahası önüne tek paslarla geldi, son olarak topla buluşan Halil, 38. dakikada A Milli Takımımızı 2-0 öne geçirdi.



BURAK'TAN ASİST, HALİL'DEN GOL



41. dakikada Burak Yılmaz, sağ kanatta topla hareketlendi. İçeriye çevirdiği topta Halil Dervişoğlu, sol ayağıyla çok güzel vurdu ve Türkiye'yi 3-0 öne geçirdi.



KUNTZ, İKİNCİ YARIYA 2 DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI



A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, ikinci yarının başında Caner Erkin ve Zeki Çelik'i kenara alırken, Mert Müldür ile Rıdvan Yılmaz'ı sahaya sürdü.



RIDVAN ORTALADI, MERİH TAMAMLADI



Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın yaptığı ortayı arka direkte Merih Demiral tamamladı ve skoru 4-0'a getirdi.



RIDVAN ASİSTLEDİ, SERDAR DURSUN GOLÜ YAPTI



A Milli Takımımız, 81. dakikada sol kanattan geldi. Rıdvan Yılmaz'ın yerde yaptığı ortayı Serdar Dursun tamamladı ve takımımızı 5-0 öne geçirdi.



MERT MÜLDÜR ATTI, 6 OLDU!



Sağ kanattan gelen ortaya ceza sahasında iyi yükselen Mert Müldür, A Milli Takımımızı 84. dakikada 6-0 öne geçirdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada milli takım öne geçti. Cebelitarık ceza sahası önünde Burak Yılmaz'dan topu alan Kerem Aktürkoğlu, dört rakibinin arasından geçip ceza sahasına girdi. Kerem'in yerden düzgün şutunda kaleciye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



31. dakikada ay-yıldızlı ekip ikinci gole yaklaştı. Zeki Çelik'in sağ kanattan arka direğe ortasında Halil Dervişoğlu kafa ile topu içeriye indirirken, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Kaleci Coleing'in son anda müdahale etti top, Caner Erkin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.



37. dakikada milli takım net bir fırsatı değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz, ceza sahasına hareketlenen Barış Alper'e pasını atarken, bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Coleing'de kaldı.



38. dakikada milli takım farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu ile başlayan atakta milli futbolcular rakip ceza sahası önünde hızlı paslaştı. Son olarak Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu'na pasını attı. Halil'in ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutunda top köşeden ağlarla buluştu: 2-0.



41. dakikada ay-yıldızlı ekip 3. golünü buldu. Hızlı gelişen atakta Burak Yılmaz sağ kanatta topla buluştu ve ceza sahasına hareketlenen Halil Dervişoğlu'nun önüne pasını attı. Halil, altı pas önünde ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 3-0.



45+4. dakikada milli takım, rakip ceza yayı sağ çaprazından frikik kazandı. Caner Erkin'in kullandığı frikikte top üst direkten geri döndü.



Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.





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