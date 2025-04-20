Talisca: "Finalde yemememiz gereken bir goldü"

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Talisca: 'Finalde yemememiz gereken bir goldü'
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20 Nisan 2025 21:39
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Talisca, şu sözleri kullandı;

"Maçla ilgili, aslında kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyorduk. Buraya beraberlik için gelmişlerdi. Üçüncü gole rağmen finalde yemememiz gereken bir gol yedik ve tabii ki bu sonuçtan dolayı çok üzgünüz."

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