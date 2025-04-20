Talisca: 'Finalde yemememiz gereken bir goldü'

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Talisca, şu sözleri kullandı;
"Maçla ilgili, aslında kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyorduk. Buraya beraberlik için gelmişlerdi. Üçüncü gole rağmen finalde yemememiz gereken bir gol yedik ve tabii ki bu sonuçtan dolayı çok üzgünüz."
Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Talisca, şu sözleri kullandı;
"Maçla ilgili, aslında kendi oyunumuzu kabul ettirmek istiyorduk. Buraya beraberlik için gelmişlerdi. Üçüncü gole rağmen finalde yemememiz gereken bir gol yedik ve tabii ki bu sonuçtan dolayı çok üzgünüz."