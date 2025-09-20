Talen Horton-Tucker, Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Beko, Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
24 yaşındaki 1.93 m boyundaki şutör guard, son olarak Chiago Bulls'ta oynadı.
Talen Horton-Tucker; 2020'de şampiyonluk yaşadığı Los Angeles Lakers, Utah Jazz ve Chicago Bulls formalarıyla 305 NBA maçına çıktı, 19.5 dakika süre alarak 9.2 sayı, 2.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamaları tutturdu.
